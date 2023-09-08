Расписание электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится в сентябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

График движения нескольких пригородных электричек, которые едут в Савеловском и Белорусском направлениях Московской железной дороги (МЖД) и первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1), изменится с 9 по 19 сентября в связи с модернизацией инфраструктуры. Об этом рассказали в пресс-службе магистрали Москвы.

По информации пресс-службы, модернизация инфраструктуры пройдет на двух станциях – Тестовская и Дубна. На Тестовской технологические окна запланированы на 9–10, а также на 16–17 сентября с 22:55 до 10:55, чтобы не прерывать движение в будние дни. На станции Дубна 19 сентября с 07:50 до 17:50 организуют замену стрелочного перевода.

Как сообщают представители магистрали, на Тестовской организуют работы по обеспечению пешеходных связей на станциях, соединив их с новыми жилыми микрорайонам.

"На период окна будут поочередно закрываться первый и второй главные пути, в связи с чем движение поездов на участке Кунцево-1 – Москва-Бутырская будет организовано по оставшемуся пути в обе стороны", – добавили в пресс-службе.

В магистрали отметили, что также было изменено расписание пригородных поездов, включая МЦД-1 и аэроэкспрессы: у некоторых маршрутов подкорректируют время отправления и прибытия, а также число остановок на маршруте. Помимо этого, несколько электричек уберут из расписания, а часть поездов проедут по сокращенным маршрутам.

По информации пресс-службы, на время работ будут выпущены компенсационные автобусы. МЖД попросила граждан с пониманием отнестись к изменениям и заранее ознакомиться с ними на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" или в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее сообщалось, что с 4 сентября расписание поездов на Калужском и Нижегородском направлениях МЖД будет изменено в связи с запуском четвертого маршрута МЦД.

На Калужском направлении поезда начнут ходить по четырем путям, два из которых будут предназначены только для поездов МЦД. С 4 сентября по первому и второму путям поезда будут ходить со всеми остановками, но только до станции Минская.

Поезда дальнего следования будут останавливаться только на станциях Апрелевка, Переделкино, Очаково, Аминьевская и Минская.

"Мой район. Навигатор": график изменился на Калужском и Нижегородском направлениях МЖД