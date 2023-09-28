28 сентября, 16:09Транспорт
Поезда задерживаются на центральном участке Сокольнической линии метро
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Интервалы движения поездов временно увеличены на центральном участке Сокольнической линии метро в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Ранее на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро не было движения поездов от "Октябрьского Поля" до "Баррикадной" из-за человека на путях.
В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Впоследствии линия метро восстановила движение по графику.
Позже выяснилось, что женщина упала под прибывающий поезд на станции метро "Улица 1905 года". Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, в результате этого пассажирка погибла.
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