Поезда задерживаются на центральном участке Сокольнической линии метро

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Интервалы движения поездов временно увеличены на центральном участке Сокольнической линии метро в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ранее на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро не было движения поездов от "Октябрьского Поля" до "Баррикадной" из-за человека на путях.

В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Впоследствии линия метро восстановила движение по графику.

Позже выяснилось, что женщина упала под прибывающий поезд на станции метро "Улица 1905 года". Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, в результате этого пассажирка погибла.