Число погибших при украинском обстреле Донецка увеличилось до двух

Фото: телеграм-канал Readovka

Количество жертв в результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка выросло до двух. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

По словам мэра Донецка, в больнице утром 19 июня умерла одна из пострадавших женщин.

Ранее в ДНР в результате обстрела со стороны украинских дронов погиб военный фотокорреспондент Никита Цицаги. В СМИ писали, что он хотел сделать репортаж в районе Угледара.

Позже глава ДНР Денис Пушилин подтвердил, что корреспондент погиб в результате атаки Вооруженных сил Украины. В связи с этим следователи заявили, что установят всех причастных к гибели Цицаги и привлекут их к уголовной ответственности.

