Пожар произошел на нефтебазе после атаки беспилотника в Тамбовской области

Фото: телеграм-канал Readovka

Резервуар загорелся на территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области, предположительно, из-за атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Максим Егоров в своем телеграм-канале.

"Сегодня ранним утром произошел хлопок и возгорание резервуара на территории Платоновской нефтебазы", – уточнил глава региона.

По словам Егорова, сейчас к ликвидации последствий пожара привлечены силы территориальной подсистемы РСЧС, включая подразделения МЧС России. Кроме того, в Первомайском муниципальном округе нашли обломки дрона, который разорвался в воздухе. Никто не пострадал в результате происшествия, добавил губернатор Тамбовской области.

Ранее силы ПВО РФ ликвидировали в ночь на 20 июня около 15 украинских БПЛА над шестью российскими регионами: шесть дронов удалось сбить над Адыгеей, три беспилотника получилось уничтожить над Брянской областью, еще три БПЛА смогли ликвидировать над Краснодарским краем, а также по одному – в Ростовской, Белгородской и Орловской областях.

Спустя время стало известно о возгорании на нефтебазе в поселке Энеме Тахтамукайского района в Адыгее в результате атаки беспилотников. Глава региона Мурат Кумпилов сообщил, что пожарные быстро потушили возгорание, площадь которого составляла порядка 400 квадратных метров. Пострадавших и угрозы для местных жителей нет, отметил Кумпилов.