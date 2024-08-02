Оперслужбы оцепили часть проспекта в Севастополе из-за суббоеприпасов сбитой ракеты ATACMS

Фото: телеграм-канал "РаZVожаев"

Оперативные службы оцепили часть проспекта Генерала Острякова в Севастополе из-за обнаруженных суббоеприпасов сбитой ракеты ATACMS. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

"Внимание жителей, которые проживают в районе проспекта Генерала Острякова, 242, корпуса 2. Сейчас оперативные служба оцепили часть проспекта, на дороге много суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS", – написал он.

Развожаев сообщил, что сейчас оперативные службы будут убирать суббоеприпасы и принимать решение по части сбитой ракеты, а именно, возможна ли ее транспортировка для уничтожения на полигоне. Он призвал жителей не выходить из домов, плотно закрыть окна и не подходить к ним.

Губернатор пообещал, что при помощи машины оповещения будет объявлено, когда все работы закончатся и можно будет выходить на улицу. По его поручению на месте происшествия развернут оперштаб, спецслужбы координируют свои усилия.

Ранее Развожаев сообщал, что силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку на Севастополь, сбив более четырех воздушных целей. Он заявил, что на город упали части сбитых ракет, а также фрагменты уничтоженных беспилотников.