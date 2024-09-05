Глава Новороссийска сообщил, что идет отражение атаки безэкипажных катеров

Фото: Министерство обороны РФ

Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об отражении атаки безэкипажных катеров. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Идет отражение атаки безэкипажных катеров. Особое внимание жителям первой первой береговой линии – не выходить на улицу!", – предупредил он.

В городе из-за атаки безэкипажных катеров действует сигнал тревоги.

Ранее российские военнослужащие отразили попытку атаки надводных беспилотников в Севастополе и сбили противокорабельную ракету "Нептун".

