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02:54

Происшествия

Глава Новороссийска сообщил, что идет отражение атаки безэкипажных катеров

Фото: Министерство обороны РФ

Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об отражении атаки безэкипажных катеров. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Идет отражение атаки безэкипажных катеров. Особое внимание жителям первой первой береговой линии – не выходить на улицу!", – предупредил он.

В городе из-за атаки безэкипажных катеров действует сигнал тревоги.

Ранее российские военнослужащие отразили попытку атаки надводных беспилотников в Севастополе и сбили противокорабельную ракету "Нептун".

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