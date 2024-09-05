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Глава Новороссийска сообщил, что идет отражение атаки безэкипажных катеров
Фото: Министерство обороны РФ
Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об отражении атаки безэкипажных катеров. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
"Идет отражение атаки безэкипажных катеров. Особое внимание жителям первой первой береговой линии – не выходить на улицу!", – предупредил он.
В городе из-за атаки безэкипажных катеров действует сигнал тревоги.
Ранее российские военнослужащие отразили попытку атаки надводных беспилотников в Севастополе и сбили противокорабельную ракету "Нептун".
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