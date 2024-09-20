Советник главы ДНР Кимаковский заявил, что ВС России перерезали ж/д сообщение на Покровск

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские солдаты перерезали украинским войскам железнодорожное сообщение на Покровск. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

Кимаковский отметил, что сейчас на реке Жукавке идут "серьезные тактические действия". По его словам, там находится последняя ландшафтная преграда, прикрывающая Миргород и Покровск. Поэтому на этом направлении активно работает артиллерия и ВКС, чтобы максимально разгрузить дороги, по которым снабжаются украинские вооруженные формирования.

"И последнее, что было сделано, это был добит мост, по которому шло железнодорожное сообщение в Покровск, и теперь туда невозможно подвозить по железной дороге личный состав и боеприпасы", – рассказал советник главы ДНР.

Ранее Пентагон назвал важным для ВСУ удержание Красноармейска (Покровска) в ДНР. Официальный представитель ведомства Патрик Райдер заявил, что этот город находится на стратегическом пересечении дорог, особенно с точки зрения линий коммуникаций. Райдер подчеркнул, что в настоящее время украинские войска "много инвестируют" в попытки удержать Красноармейск.