Алаудинов сообщил о безуспешных попытках ВСУ улучшить позиции в Курской области

Фото: Министерство обороны РФ

Все попытки украинских военнослужащих улучшить позиции в Курской области терпят провал на участках, которые находятся под контролем бойцов "Ахмата". Об этом ТАСС сообщил генерал-майор, командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Апты Алаудинов.

Он отметил, что российские военные ежедневно уничтожают и выбивают противника с территорий в Курской области.

"Противник уже перестал даже пытаться продавиться на тех участках, где стоят наши ребята", – подчеркнул он.

Алаудинов добавил, что основной целью ВСУ при атаке на Курскую область являлся захват Курчатова и АЭС, расположенной в городе, а также захват Курска. Это, по его словам, было необходимо для того, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров на их условиях.

Ранее Алаудинов рассказал о потере украинскими военными контроля над 12 из захваченных ими населенных пунктов в регионе.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

По данным на 24 сентября, потери украинских подразделений с начала боевых действий в Курской области составили более 16,7 тысячи человек.

