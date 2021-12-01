В Белом доме допустили введение новых санкций против России из-за Украины

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В Белом доме допустили возможность введения новых санкций против России в случае конфликта с Украиной. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки.

Как передает РИА Новости, в Белом доме пообещали использовать в отношении РФ ряд экономических и других инструментов.

"Госсекретарь (США Энтони Блинкен. – Прим. ред.) сегодня дал ясно понять, что мы не будем колебаться, используя эти инструменты, но будем делать это в тесной координации с нашими партнерами и союзниками", – заявила Псаки во время брифинга.

Пресс-секретарь отметила, что Соединенные Штаты постоянно держат связь с Россией по ситуации на границе с Украиной. Кроме того, власти США выражают обеспокоенность риторикой РФ.

"Мы напрямую контактируем с украинцами и русскими относительно того, каковы могут быть эти инструменты (санкции. – Прим. ред.)", – заключила Псаки.

Ранее Блинкен после встречи глав МИД государств Североатлантического альянса в Риге заявил, что США готовы задействовать против России новые санкции в случае агрессии против Украины. Госсекретарь Соединенных Штатов призвал РФ отвести свои войска от украинской границы.

До этого американские и украинские СМИ неоднократно заявляли о планах России по нападению на Украину. Кроме того, глава украинской военной разведки генерал Кирилл Буданов сообщал, что вторжение может произойти в конце января или начале февраля 2022 года.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов и не готовится к нападениям на другие страны. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия сообщала об этом на самых разных уровнях.