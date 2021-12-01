США пригрозили России новыми санкциями в случае конфликта с Украиной

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В случае агрессии РФ против Украины Америка задействует такие санкции, которых до этого она не применяла, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи глав МИД государств Североатлантического альянса в Риге.

"Если Россия пойдет по пути конфронтации в отношениях с Украиной, мы ясно дали понять, что ответим решительно, включая ряд экономических мер с высоким уровнем воздействия, от которых мы воздерживались в прошлом", – цитирует Блинкена Reuters.

Кроме того, Вашингтон призвал РФ отвести свои войска от украинской границы.

"Мы не знаем, принял ли президент (Владимир Путин. – Прим. ред.) решение о вторжении. Мы знаем, что он создает потенциал для того, чтобы сделать это в короткие сроки, если он решит", – заключил госсекретарь.

Ранее сообщалось, что в США назвали катастрофой возможную войну с Россией из-за Украины. Отставной офицер американской военной разведки Ребекка Коффлер допустила, что РФ в целях самообороны нанесет превентивные ответные удары по территории США, используя космические и кибернетические технологии.