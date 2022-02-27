США, Канада и Еврокомиссия договорились отключить ряд банков России от SWIFT

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Представители ЕС, США, Франции, Германии, Канады, Италии и Великобритании договорились исключить из международной межбанковской системы SWIFT некоторые российские банки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление.

"Мы обязуемся обеспечить исключение отдельных российских банков из системы обмена сообщениями SWIFT. Это обеспечит отключение этих банков от международной финансовой системы и отразится на их способности работать в глобальном масштабе", – говорится в документе.

Ранее глава немецкой партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц заявил, что если отключить РФ от SWIFT, то разрушится вся система и нужно будет переходить на китайский аналог. По его мнению, Евросоюз сделает себе только хуже. Мерц заявил, что отключение России от SWIFT станет атомной бомбой для мирового рынка. Немецкий политик посчитал, что следствием отключения РФ от SWIFT станет спад экономики всех стран. Он подчеркнул, что данное решение нарушит товарооборот между Россией и Европой, а также всю мировую торговлю.

Ранее в новый санкционный список Соединенных Штатов включили Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерия Герасимова.

В свою очередь, британское правительство ввело ограничения против Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова в связи со специальной военной операцией России по защите ДНР и ЛНР.

Позднее власти Канады заявили, что вводят санкции против Владимира Путина, Сергея Лаврова и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины перед этим попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.