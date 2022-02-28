Британия заморозит активы ВЭБ, Совкомбанка и "Открытия" – МИД страны

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Власти Великобритании приняли решение заморозить активы еще трех российских банков. На этот раз речь идет о ВЭБ, Совкомбанке и "Открытии". Об этом заявила глава МИД страны Лиз Трасс.
"Я введу полное замораживание активов в отношении еще трех российских банков: ВЭБ, Совкомбанка и банка "Открытие", – цитирует ее "Интерфакс".
Трасс также сообщила и о других ограничительных мерах. В частности, британские власти намерены запретить российским финансовым организациям, в том числе Сбербанку, безналичные операции в фунтах стерлингов. Ожидается, что это, наряду с ограничениями на расчеты в американских долларах, серьезно скажется на внешней торговле РФ.
Помимо этого, планируется ограничить почти трем миллионам российских компаний доступ к британским рынкам капитала.
24 февраля США в связи с ситуацией на Украине ввели санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, банка "Открытие" и Новикомбанка. Минфин страны предписал американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек", а также запретил им осуществлять транзакции с участием данной финансовой организации.
Санкции против российских банков также ввел Евросоюз. Они коснулись Альфа-Банка, "Открытия", банка "Россия" и Промсвязьбанка. В частности, ЕС запретил предоставление всем юридическим лицам доступа к рынку капитала и любым видам финансовых услуг.
Поводом для обострения ситуации стало обращение лидеров ДНР и ЛНР к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Глава государства подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
Эксперт прокомментировал введение санкций против РФ
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