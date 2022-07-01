В ГД высказались о возможном исключении однушек из программ льготной ипотеки

Студии и однокомнатные квартиры предложили исключить из всех программ льготной ипотеки. С такой инициативой выступили в Счетной палате. Ведомство объясняет это заботой о покупателях жилья. По мнению Счетной палаты, в рамках льготной ипотеки нужно стимулировать покупку комфортной и просторной недвижимости. Предложение вызвало массу критики, в том числе и со стороны Минстроя. Рассказываем подробности.



Только вширь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Государству не стоит поддерживать спрос на некомфортные типы жилья, заявила аудитор Счетной палаты Наталья Трунова. Именно по этой причине ведомство предлагает убрать из программ льготной ипотеки предложения на студии и однокомнатные квартиры, отметила она.





Наталья Трунова аудитор Счетной палаты В большинстве случаев, если семья покупает за счет ипотеки с господдержкой однокомнатную квартиру, она в дальнейшем уже лишается возможности улучшить свои жилищные условия.

По словам Труновой, инициатива Счетной палаты может поспособствовать тому, что структура предложения на рынке жилья изменится. Таким образом, удастся улучшить комфортность условий проживания россиян, купивших новую недвижимость.

Вместе с тем представитель Счетной палаты убеждена, что льготные ипотечные программы необходимы. "Однако они должны улучшать жилищные условия граждан в соответствии с принципом комфортного проживания: отдельная комната – каждому члену семьи", – резюмировала Трунова.

На инициативу Счетной палаты отреагировали в Минстрое. Предложение исключить студии и однушки из программ льготной ипотеки в ведомстве не поддержали.





пресс-служба Минстроя РФ Корректировки программы льготной ипотеки в части введения каких-либо ограничений на приобретение малометражного жилья в настоящее время не рассматриваются. Минстрой подобные инициативы не поддерживает.

На сегодняшний день в России можно приобрести жилье при поддержке государства по программам "семейной " и "дальневосточной" ипотеки. Кроме того, льготное кредитование распространяется на новостройки. По данным Центробанка, средняя ставка по ипотеке в России в мае снизилась до 6,17% с 7,64 в апреле.



Не все потянут

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Аргументы в пользу отказа от однокомнатных квартир и студий в рамках программ льготной ипотеки вызывают вопросы. Об этом Москве 24 рассказал председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он обратил внимание, что зачастую покупателями такого жилья становятся начинающие специалисты. По мнению парламентария, нельзя ограничивать их в возможности улучшить жилье.

"Приезжает, к примеру, иногородний студент, заканчивает вуз, трудоустраивается, получает небольшую зарплату как начинающий специалист, чем-то ему помогают родители. Он создает молодую семью, берет однокомнатную квартиру, с трудом справляется с ипотекой. Тем более в нестабильных условиях. Я считаю, лишить его возможности улучшить свои жилищные условия некорректно и неправильно", – заявил Нилов.





Ярослав Нилов председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Если бы у людей были хорошие доходы, они сами бы себе брали в ипотеку не однушки и студии, а гораздо более комфортное жилье. Поэтому надо понимать, какие у людей зарплаты, и с этим соотносить все предложения.

Нилов напомнил, что ипотечные программы позволяют россиянам приобрести небольшое, но все же свое жилье. Поэтому к вопросу исключения однушек и студий нужно подходить очень аккуратно, так как это ударит по гражданам с невысокими доходами, у которых существуют жилищные проблемы.

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева также отметила, что далеко не каждой семье по силам приобрести хоть какую-то недвижимость в ипотеку. "Тем более купить сразу большую комфортную квартиру в общем-то довольно сложно. Особенно с нуля", – подчеркнула парламентарий в беседе с Москвой 24.





Светлана Разворотнева заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Ничего плохого в однушках и студиях я не вижу, когда это, например, первое жилье. Которое покупают молодые люди, еще не обремененные семьей. Это действительно для них способ начать какую-то самостоятельную жизнь.

Одним из альтернативных способов предоставить людям с невысокими доходами более комфортное жилье могло бы стать развитие рынка арендной недвижимости с госучастием, считает Разворотнева. Тогда появится возможность получить хорошую квартиру на приемлемых условиях. Кроме того, аренда снимает риски столкнуться с неприятностями, которые грозят при проблемах с выплатой ипотеки, добавила депутат.



Расширяться, не меняя ставку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в разговоре с Москвой 24 отметил, что на сегодняшний день у некоторых застройщиков 65–80% жилых площадей приходится на студии и однушки. В основном их покупают люди, которым большая квартира в настоящее время просто не нужна.

Вместо запретов эффективнее создать гибкий механизм дальнейшего улучшения жилищных условий с сохранением параметров уже взятой льготной ипотеки, считает Апрелев. От жесткой фиксации объекта в договоре также необходимо уходить, уверен он.

"Сначала человек покупает студию, затем меняет ее на однокомнатную. Когда рождается ребенок – на двухкомнатную. Еще один родится – на трехкомнатную. А когда дети выезжают, нужно, чтобы была возможность поменять трешку обратно на однушку. Гораздо важнее предусмотреть гибкость ипотечного продукта, чем что-то запрещать. Он должен трансформироваться с точки зрения изменения объекта, который приобретается в рамках льготного кредита", – рассуждает Апрелев.

Сейчас на рынке есть потребность в однокомнатных квартирах и студиях, поэтому перестать стимулировать их строительство неправильно, убежден эксперт. В конечном итоге это может привести к снижению покупательского спроса в новостройках и повысить цены на однушки на вторичном рынке недвижимости, заключил специалист.

