Работа над проектом заявления председателя СБ ООН по "Северным потокам" свернута – МИД

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Россия вынуждена прекратить работу над проектом заявления председателя Совета безопасности ООН по расследованию подрыва "Северных потоков". Об этом сообщает министерство иностранных дел.

Российская сторона анонсировала подготовку проекта в годовщину взрывов, 26 сентября, но Запад оказался не готов к серьезной работе, уточнили в МИД.

"В ходе обсуждений стало ясно, что представители западных стран не готовы к серьезной работе, а изыскивают возможность спустить все "на тормозах" – одно только их предложение убрать из текста фразу о привлечении к ответственности исполнителей и заказчиков теракта говорит само за себя", – отметили в ведомстве.

МИД РФ уточняет, что западные страны мотивируют это тем, что СБ "незачем вмешиваться в проведение национальных расследований Германии, Дании и Швеции". При этом, подчеркивают в ведомстве, за прошедший год эти страны все еще не предоставили даже предварительных результатов, и отказываются от сотрудничества с Россией.

В МИД также обращают внимание, что в СМИ генерируются новые версии произошедшего, что лишь усиливает сомнение в желании найти виновных. Ведомство подчеркивает, что Россия все равно продолжит привлекать внимание международного сообщества к данному происшествию.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ряд западных членов СБ ООН не захотели, чтобы в проект заявления председателя Совбеза вошел призыв привлечь к ответу виновников теракта на Северном потоке. Он уточнил, что Москва глубоко обеспокоена тем фактом, что спустя год после подрыва "Северных потоков" виновные не были установлены.

Утечки газа были выявлены на "Северных потоках" в конце сентября 2022 года. В целом было зафиксировано четыре повреждения, из-за чего поставки газа по трубопроводам были заморожены.

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