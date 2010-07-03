Москвичей призвали пройти опрос о благоустройстве дворов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичам предложили пройти опрос о благоустройстве дворов на портале "Активный гражданин". Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в Twitter. По словам мэра, дворы занимают ключевое место в программе столичных властей "Мой район".

"Выходя из дома, мы обязательно идем через двор. В нем проходит значительная часть жизни. Малыши играют в песочницах, катаются на горках, качелях. Подростки занимаются спортом, общаются, бабушки традиционно сидят на лавочках", – написал Собянин.

Мэр добавил, что от того, как благоустроен двор, зависит, как человек чувствует себя в городе.

На портале "Активный гражданин" москвичи могут написать, как они хотят обустроить свой двор. Речь идет не только о необходимости озеленения или о создании зон для спорта, но и о косметическом ремонте.

Программа "Мой район" появилась в 2018 году. Ее инициаторами стали активные москвичи, которые направляли главе города свои наказы по улучшению конкретных районов.

Жители просили решить сотни различных вопросов, касающихся жизни их района, начиная от сломанных качелей на детской площадке, заканчивая строительством новой школы или поликлиники.