Фотовыставка "Моя Москва" откроется на Тверском бульваре 20 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Фотовыставка о благоустройстве столицы "Моя Москва" откроется на центральной аллее Тверского бульвара в среду, 20 ноября. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Фотопроект посвящен результатам работ по программе "Мой район". Его авторами выступили Алексей Лифанов, Никита Теплицкий и Илья Негрук под творческим руководством российского фотографа Дмитрия Чистопрудова.

"С 2011 года в Москве реализуются уникальные по своим масштабам проекты благоустройства. Только в этом году по программе "Мой район" преобразилось более 1,1 тысячи территорий по всему городу, включая не только центральный, но и другие районы Москвы, около 160 парков и скверов, более 4 тысяч дворов, территории около транспортных объектов", – объяснил Петр Бирюков.

По словам заместителя мэра Москвы, будущая выставка – своего рода благодарность всем тем, кто принимал участие в работах по благоустройству столицы. Ознакомиться с экспозицией можно будет до 26 ноября нынешнего года.

Ранее в Москве открылась выставка "Мой город. Моя история". Уникальные снимки, предоставленные Главным архивным управлением столицы, разместили на стендах на Чистопрудном, Тверском и Гоголевском бульварах.

