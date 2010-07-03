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Общество

10:27

Москвичей пригласили на выставку "Мой город. Моя история"

город культура досуг общество

Агентство "Москва"/Юлия Иванко

Главное архивное управление столицы приглашает всех желающих посетить выставку "Мой город. Моя история", которая разместилась на Чистопрудном, Тверском и Гоголевском бульварах, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В экспозиции представлены снимки, на которых запечатлена повседневная жизнь горожан в начале Великой Отечественной войны.

На фотографиях запечатлены москвичи в призывных пунктах, на предприятиях, в госпиталях, на уроках и детских площадках. В то время женщины, подростки и пенсионеры заменили на производствах мужчин, которые ушли на фронт.

На выставке можно увидеть работы знаменитых советских фотохудожников и репортеров: Сергея Струнникова, Бориса Вдовенко, Александра Устинова, Наума Грановского, Якова Халипа.

Ранее сообщалось, что во время капитального ремонта в одном из хранилищ Главархива Москвы были найдены девять связок документов военного времени о работе эвакуационных госпиталей, которые начали формировать в 1940 году. В частности, исследователям стали доступны 168 дел Мосгорздравотдела за 1940–1946 годы. Особый интерес представляют фотоальбомы, диаграммы и графики к отчетам учреждений. Кроме того, найдены стенограммы научных конференций врачей.

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