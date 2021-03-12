Цена на бензин Аи-92 в РФ приблизилась к историческому рекорду

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Средняя цена бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже составила 54 574 рубля за тонну. Информация приводится по итогам пятничных торгов, сообщает РИА Новости.
Данный показатель приблизился к рекордному за всю историю наблюдений с 2018 года. Сообщается, что значение показателя снизилось на 0,44% по отношению к предыдущему дню.
10 марта цена бензина Аи-92 достигала 54 977 рублей за тонну, следовало из значения национального индекса биржи. Подобное значение было максимальным с рекорда почти трехлетней давности.
Самый высокий показатель был в мае 2018 года: значение тогда достигло 55 434 рубля за тонну. В свою очередь, Аи-95 находился на максимуме в июле 2020 года, когда его стоимость составила 59 602 рубля.
Начался рост биржевых цен на бензин в РФ в конце 2020 года. В начале января биржевые цены продолжали рост и перешли к снижению в середине месяца.
Ранее в Минэнерго назвали причины роста стоимости бензина на АЗС. Для того чтобы ситуация не повлияла на потребителя, правительство дало рекомендации нефтяникам увеличить загрузку НПЗ для полного удовлетворения растущего спроса внутреннего рынка.
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