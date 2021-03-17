Счетная палата уточнила степень риска нового топливного кризиса в РФ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Риски повторения сценария 2018 года в РФ являются минимальными, заявили в Счетной палате. Об этом сообщает РБК.
В вышедшем накануне годовом отчете ведомства утверждалось, что в настоящее время отмечаются риски повторения роста розничных цен на топливо и, как следствие, возникновения социальной напряженности.
"Счетная палата в своей деятельности изучает и мониторит риски по всем направлениям государственной политики. В том числе в направлении сдерживания роста цен на топливо. В настоящее время по итогам нашего анализа действий правительства в 2018–2020 годах в этой сфере мы видим, что риски повторения сценария 2018 года минимальны", – уточнили в Счетной палате.
Ранее в Минэнерго также сообщили, что не видят предпосылок для повторения кризиса в текущем году. В ведомстве рассказали, что ряд мер для сдерживания роста розничных цен на бензин и дизельное топливо уже был принят.
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