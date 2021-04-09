ФАС объяснила рост цен на топливо в 2021 году

Фото: Depositphotos/blinow61

В Федеральной антимонопольной службе России связывают рост цен на топливо в 2021 году с целым рядом факторов, в числе которых ограничение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ и морозы.

По сообщению Росстата, розничные цены на бензин с начала года увеличились на 3,03%. Только за март показатель вырос на 1,12% по сравнению с февралем. За период с 29 марта по 5 апреля средняя розничная цена на бензин увеличилась до 47,56 рубля за литр, дизельное топливо – до 49,49 рубля.

"В целом изменение цен на нефтепродукты в 2021 году связано с целым рядом факторов – ограничением добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, низкими температурами окружающей среды, повышением цены на нефть при неизменности котировки рубля", – говорится в сообщении.

Также к причинам, которые могли повлиять на ценовые изменения, специалисты отнесли рост экспортных цен, сезонное повышение спроса на нефтепродукты и снижение объема предложения на биржевых торгах.

Ранее сообщалось, что региональные управления ФАС усиливают контроль за ростом цен на топливо на АЗС и запрашивают у автозаправочных станций обоснование увеличения стоимости бензина и дизеля.