Цена нефти марки Brent достигла 71 доллара за баррель

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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent выросла на 2,42%. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Цена одного барреля с учетом поставки в августе достигла 71 доллара.

Утром 1 июня мировые цены на нефть выросли более чем на 1% после заседания техкомитета ОПЕК+.

Уточнялось, что инвесторы отыгрывают оценки членов организации. Согласно им, избыток нефти, накопившийся во время пандемии, почти исчез. Во втором полугодии запасы сырья будут стремительно сокращаться.

