Эксперт прокомментировал укрепление российской валюты

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Укрепление рубля стоит расценивать как кратковременное и не строить далеко идущих планов. Такое мнение в беседе с телеканалом "Звезда" выразил финансовый аналитик Ян Марчинский.
На торгах 8 июня курс рубля существенно укрепился относительно доллара и достиг 10-месячного максимума. В 15:30 один доллар стоил 72,37 рубля, евро – 88,18 рубля. При этом цены на нефть продолжили снижаться.
Эксперт отметил, что на курс валют влияет большое количество факторов, среди которых – внутренняя и международная экономика, сырье и политика. Привести к колебаниям курса рубля могут даже высказывания про нефть, Россию или президента страны, отметил специалист.
"Поэтому следует думать стратегически. Лето – хорошее, спокойное время для рубля, в этот период зачастую происходит укрепление", – сказал Марчинский.
В конце мая аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов рассказал, что складывается хорошая ситуация для приобретения долларов. На это указывают цены на нефть.
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