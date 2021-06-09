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Москва 24

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Экономика

00:19

Курс евро впервые с марта упал до 88 рублей

экономика финансы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро опустился до 88 рублей впервые с 19 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

К закрытию предыдущей сессии курс евро упал на 0,85% – на 75 копеек. В 22:34 по московскому времени он достиг значения в 88 рублей. Курс доллара показал снижение на 0,7% – на 53 копейки и составил 72,28 рубля.

Последний раз курс евро находился на отметке 88 рублей 19 марта текущего года.

С 7 мая курс доллара на Мосбирже впервые опустился ниже 73 рублей и составил 72,94 рубля.

Ранее финансовый аналитик Ян Марчинский заявил, что укрепление рубля стоит расценивать как кратковременное и не строить далеко идущих планов. Эксперт отметил, что на курс валют влияет большое количество факторов, среди которых – внутренняя и международная экономика, сырье и политика.

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