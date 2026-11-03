Старейшая жительница Казахстана умерла в возрасте 116 лет

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В Казахстане на 117-м году жизни скончалась Туймегуль Темирбаева, которую называли старейшей жительницей республики. Об этом сообщили в акимате (администрации) Жанааркинского района Улытауской области.

Темирбаева жила в поселке Кызылжар. В акимате выразили соболезнования ее родственникам, уточнив, что женщина умерла в возрасте 116 лет.

Темирбаева родилась 1 января 1910 года в Жамбылской области. В 22 года она вместе с мужем перебралась в Жанааркинский район. Супруг женщины умер в возрасте 96 лет. У Темирбаевой остались 4 детей, 15 внуков и 25 правнуков.

Ранее сообщалось, что в Томской области умерла ветеран Великой Отечественной войны Татьяна Кронцева в возрасте 104 лет. Женщина запомнилась окружающим отзывчивостью, доброжелательностью и жизнерадостностью. Губернатор региона Владимир Мазур выразил соболезнования ее родным и близким.