В Белом доме заявили о бросившем вызов Путину Байдене

Фото: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL / TASS
Джо Байден в ходе первого зарубежного турне по странам Европы напрямую бросил вызов Владимиру Путину по целому ряду вопросов, связанных с правами человека. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Также, по его словам, Штаты обрисовали России "ясные пределы" действий, которые считают неприемлемыми в киберпространстве.
"Мы чувствуем, что мы завершили эту поездку с общей с нашими союзниками стратегией и четко обозначили для России пределы и свои возможности, на тот случай, если они не предпримут действий против преступников, совершающих атаки в киберпространстве на объекты нашей критически важной инфраструктуры", – цитирует Салливана РИА Новости.
Он добавил, что по результатам встречи двух лидеров США видят потенциал сотрудничества с Россией по Сирии. Салливан подчеркнул, что в первую очередь дискуссия была сосредоточена на вопросах гуманитарного доступа. Байден на встрече напомнил о миллионах голодных и нуждающихся людей на северо-востоке и северо-западе Сирии, и наличие гуманитарных коридоров, осуществляемых ООН, по его словам, исключительно важно для помощи людям.
Салливан отметил, что Путин не давал обязательств относительно того, как Москва проголосует по резолюции в ООН в июле. Однако советник президента США заметил, что это была конструктивная дискуссия, и выразил мнение, что есть потенциал по совместной работе между США и Россией над положительным результатом.
Помимо этого, Салливан рассказал, что Штаты в ближайшие месяцы будут следить за прогрессом в работе с РФ по ряду вопросов и не исключают возможных шагов со своей стороны, если тот не будет достигнут. К таким сферам он отнес кибербезопасность, урегулирование региональных конфликтов, стратегическую стабильность и работу дипломатических миссий двух стран.
Советник американского лидера также заявил, что Путин дал понять Байдену, что примет меры, чтобы посольство США в Москве было укомплектовано. Байден же призвал российского коллегу к "практичному и гибкому" подходу в вопросе о работе дипмиссии.
Встреча лидеров России и США прошла на вилле Ла Гранж в Женеве.
В начале встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу проведения переговоров. В свою очередь, американский президент отметил, что встреча "лицом к лицу" является полезной.
Эксперты прокомментировали цвета галстуков двух лидеров. Предполагалось, что пурпурный цвет галстука Владимира Путина может говорить о решительности, тогда как галстук Джо Байдена, возможно, символизирует желание расположить к себе собеседника.
По итогам саммита Владимир Путин заявил, что переговоры с Джо Байденом в Женеве прошли хорошо. По словам президента, в ходе саммита обсуждались стратегическая стабильность, торговые отношения, региональная безопасность и кибербезопасность. Кроме того, главы государств договорились о возвращении послов.
Джо Байден после переговоров подарил Владимиру Путину хрустальную скульптуру бизона и фирменные солнечные очки-авиаторы. В свою очередь, Путин подарил своему американскому коллеге письменный набор хохломы "Москва".
Американские журналисты устроили скандал на переговорах Путина и Байдена
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: