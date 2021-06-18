В Белом доме заявили о бросившем вызов Путину Байдене

Фото: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL / TASS

Джо Байден в ходе первого зарубежного турне по странам Европы напрямую бросил вызов Владимиру Путину по целому ряду вопросов, связанных с правами человека. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Также, по его словам, Штаты обрисовали России "ясные пределы" действий, которые считают неприемлемыми в киберпространстве.

"Мы чувствуем, что мы завершили эту поездку с общей с нашими союзниками стратегией и четко обозначили для России пределы и свои возможности, на тот случай, если они не предпримут действий против преступников, совершающих атаки в киберпространстве на объекты нашей критически важной инфраструктуры", – цитирует Салливана РИА Новости.

Он добавил, что по результатам встречи двух лидеров США видят потенциал сотрудничества с Россией по Сирии. Салливан подчеркнул, что в первую очередь дискуссия была сосредоточена на вопросах гуманитарного доступа. Байден на встрече напомнил о миллионах голодных и нуждающихся людей на северо-востоке и северо-западе Сирии, и наличие гуманитарных коридоров, осуществляемых ООН, по его словам, исключительно важно для помощи людям.

Салливан отметил, что Путин не давал обязательств относительно того, как Москва проголосует по резолюции в ООН в июле. Однако советник президента США заметил, что это была конструктивная дискуссия, и выразил мнение, что есть потенциал по совместной работе между США и Россией над положительным результатом.

Помимо этого, Салливан рассказал, что Штаты в ближайшие месяцы будут следить за прогрессом в работе с РФ по ряду вопросов и не исключают возможных шагов со своей стороны, если тот не будет достигнут. К таким сферам он отнес кибербезопасность, урегулирование региональных конфликтов, стратегическую стабильность и работу дипломатических миссий двух стран.

Советник американского лидера также заявил, что Путин дал понять Байдену, что примет меры, чтобы посольство США в Москве было укомплектовано. Байден же призвал российского коллегу к "практичному и гибкому" подходу в вопросе о работе дипмиссии.

Встреча лидеров России и США прошла на вилле Ла Гранж в Женеве.

В начале встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу проведения переговоров. В свою очередь, американский президент отметил, что встреча "лицом к лицу" является полезной.

Эксперты прокомментировали цвета галстуков двух лидеров. Предполагалось, что пурпурный цвет галстука Владимира Путина может говорить о решительности, тогда как галстук Джо Байдена, возможно, символизирует желание расположить к себе собеседника.

По итогам саммита Владимир Путин заявил, что переговоры с Джо Байденом в Женеве прошли хорошо. По словам президента, в ходе саммита обсуждались стратегическая стабильность, торговые отношения, региональная безопасность и кибербезопасность. Кроме того, главы государств договорились о возвращении послов.

Джо Байден после переговоров подарил Владимиру Путину хрустальную скульптуру бизона и фирменные солнечные очки-авиаторы. В свою очередь, Путин подарил своему американскому коллеге письменный набор хохломы "Москва".

