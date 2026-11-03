Участники "Московского долголетия" начали осваивать русские традиции чаепития

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Участники проекта "Московское долголетие" осваивают русские традиции чаепития на специальных занятиях. В октябре для них запустили курс "Школа русской чайной традиции", сообщили на портале мэра и правительства столицы.

На встречах москвичам рассказывают, как чай появился на Руси и что пили до распространения китайского чая. Участники знакомятся с историей купеческих чайных домов, обычаями разных сословий, а также рассматривают самовары, подстаканники и другие предметы чайной утвари. Отдельное внимание уделяют тому, как чаепитие отражали в литературе и живописи.

Теорию дополняют дегустациями и практическими экспериментами. Например, на одном из занятий участники пробовали один и тот же чай, меняя температуру воды, время настаивания и количество заварки. Даже небольшие изменения влияли на вкус напитка.

"Мы с соседкой по столику даже сами поэкспериментировали: один и тот же чай постоял в пиале чуть дольше и дал совершенно другой вкус", – рассказала участница проекта Ирина Смирнова.

Другая слушательница курса Галина Семенкова призналась, что раньше не представляла, сколько нюансов связано с приготовлением напитка. Теперь она знает, что из листьев одного растения получают разные виды чая, а температуру воды для заваривания выбирают в зависимости от сорта.

Всего программа включает четыре встречи: три лекции проводят в центрах московского долголетия, а завершающую дегустацию – в чайной "Нитка" на ВДНХ, в строении № 518 "Кафе "Лето". Занятия ведут специалисты АНО "Русская чайная традиция" и чайной "Нитка". Для комфортного участия в каждой группе собирают не более 15 человек.

Курс проходит в 11 флагманских центрах. Последние группы начнут занятия 7 декабря в двух центрах московского долголетия. Расписание и условия записи опубликованы на странице проекта на сайте.

Ранее состоялся отборочный этап среди участников "Мастерской дизайнеров" проекта "Московское долголетие". Из примерно 130 эскизов в финальную коллекцию пятого сезона вошли 10 образов, объединенных общей темой. Наставник проекта Денис Еремкин отмечал, что к этому моменту почти полностью определены ткани, фурнитура и материалы, выбраны модели для подиума, а участники прорабатывают лекала и корректируют пропорции.