В Приморье хирурги достали из лица ребенка фрагмент челюсти рыбы-иглы

Фото: телеграм-канал "Краевая клиническая больница №2"

Врачи Краевой клинической больницы № 2 во Владивостоке извлекли из лица семилетнего мальчика фрагмент челюсти рыбы-иглы, застрявший рядом с глазом. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Ребенок столкнулся с рыбой в море на отдыхе в Таиланде. Это привело к возникновению рваной раны, обломок челюсти с зубами длиной порядка двух сантиметров остался в тканях лица. Первую помощь юному пациенту оказали тайские специалисты, а уже в России родители обратились за помощью к специалистам ККБ № 2.

Врачи аккуратно извлекли инородное тело через раневой канал. Дополнительные разрезы не потребовались. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо и восстанавливается.

Ранее специалисты Домодедовской больницы помогли мужчине, который проглотил зубочистку и проходил так три дня. Инородный предмет за это время успел пробить стенку тонкой кишки. Медики аккуратно извлекли зубочистку и ушили поврежденный участок.

