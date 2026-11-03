Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 ноября, 11:32

Шоу-бизнес

Николас Кейдж признался, что стал бездомным

Фото: ТАСС/AP/Invision/Richard Shotwell

Голливудский актер Николас Кейдж заявил, что остался без жилья. Об этом сообщает издание Page Six.

Артист посетил фестиваль Comic Con в Лос-Анджелесе 31 октября. Там его спросили, как он планирует провести Хеллоуин, и Кейдж ответил, что планы пришлось поменять.

"Сейчас я немного бездомный. С моим домом в Малибу что-то случилось, поэтому я живу в отелях", – отметил он.

Из-за этого, по его словам, вечером к нему не придут дети, которые обычно ходят за сладостями. Вместо этого Кейдж планирует вместе с четырехлетней дочерью Август собирать конфеты в Санта-Монике, а после того, как уложит ее спать, посмотреть фильм ужасов "Сияние".

8 сентября рядом с гаражом особняка актера в Малибу появился большой провал. Обрушение вплотную приблизилось к дому, в связи с чем власти ограничили доступ к расположенным рядом объектам.

Причиной случившегося назвали береговую эрозию, которую усугубили сильные волны и высокий прилив. Также после обрушения случилась утечка газа.

Стоимость особняка оценивается в 10,5 миллиона долларов. Дом площадью около 366 квадратных метров построили в 1994 году прямо у океана. Четырехэтажное сооружение имеет панорамные окна, несколько террас, внутренний двор, а также площадку на крыше.

Читайте также


шоу-бизнесза рубежом

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика