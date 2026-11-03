Николас Кейдж признался, что стал бездомным

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Голливудский актер Николас Кейдж заявил, что остался без жилья. Об этом сообщает издание Page Six.

Артист посетил фестиваль Comic Con в Лос-Анджелесе 31 октября. Там его спросили, как он планирует провести Хеллоуин, и Кейдж ответил, что планы пришлось поменять.

"Сейчас я немного бездомный. С моим домом в Малибу что-то случилось, поэтому я живу в отелях", – отметил он.

Из-за этого, по его словам, вечером к нему не придут дети, которые обычно ходят за сладостями. Вместо этого Кейдж планирует вместе с четырехлетней дочерью Август собирать конфеты в Санта-Монике, а после того, как уложит ее спать, посмотреть фильм ужасов "Сияние".

8 сентября рядом с гаражом особняка актера в Малибу появился большой провал. Обрушение вплотную приблизилось к дому, в связи с чем власти ограничили доступ к расположенным рядом объектам.

Причиной случившегося назвали береговую эрозию, которую усугубили сильные волны и высокий прилив. Также после обрушения случилась утечка газа.

Стоимость особняка оценивается в 10,5 миллиона долларов. Дом площадью около 366 квадратных метров построили в 1994 году прямо у океана. Четырехэтажное сооружение имеет панорамные окна, несколько террас, внутренний двор, а также площадку на крыше.