В Москве открыли движение на нескольких участках дорог

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение транспорта восстановили на ряде участков дорог в центре столицы. Об этом сообщает столичный Дептранс.

Проезд снова доступен на Большом Каменном мосту, Кремлевской набережной и Москворецкой набережной. Водителей призвали учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

Вместе с тем вечером 3 ноября на столичных дорогах ожидается повышенная загруженность из-за отъезда жителей перед праздничным днем. По прогнозу Ситуационного центра ЦОДД, наиболее интенсивное движение будет на основных вылетных магистралях и подъездах к МКАД.

Автомобилистам рекомендовали планировать поездки за город до 16:00 или после 20:00, заранее проверять дорожную обстановку и выбирать маршруты с учетом заторов. По возможности москвичей призвали пользоваться городским транспортом.