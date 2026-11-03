Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 ноября, 11:06

Общество

В московском кластере "Ломоносов" пройдет карьерный форум для молодежи

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Молодых специалистов, а также студентов столичных вузов и колледжей приглашают на форум-выставку "Город. Карьера. Бизнес". Он пройдет в московском кластере "Ломоносов" 14 ноября и соберет представителей ведущих компаний. Участников ждут консультации, мастер-классы, лекции, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"На форуме ребята пообщаются с потенциальными работодателями. К программе присоединится больше 20 крупных компаний из таких сфер, как телекоммуникации, робототехника и спорт", – отметила она.

В выставочной зоне будут работать стенды организаций-партнеров. Здесь посетителям расскажут о возможностях трудоустройства, предложат поделиться резюме и пройти собеседование.

Одним из ключевых мероприятий станет интерактив "Две профессии": желающие решат практические задачи и попробуют себя в перспективных направлениях – от информационных технологий и креативных индустрий до инженерии и биотехнологий.

Карьерные консультации посвятят тому, как правильно презентовать себя работодателю, а мастер-классы – использованию нейросетей и наиболее востребованным навыкам в будущем.

Кроме того, гости форума узнают о стажировках в Правительстве Москвы. В их числе программа "ИТ-город", участники которой вместе с наставниками помогают развивать цифровые проекты столицы: портал mos.ru, онлайн-гид "Узнай Москву", туристический сервис Russpass и платформу "Московская электронная школа".

Посещение бесплатное по предварительной регистрации на сайте проекта "Молодежь Москвы".

Ранее в столице стартовал просветительский проект "Лекторий "История.РФ. Москва", участниками которого могут стать студенты столичных учебных заведений и молодые люди, приехавшие учиться из других регионов. В октябре и ноябре для студентов организуют встречи с историками, посвященные прошлому Москвы, важным событиям и людям, повлиявшим на ее развитие.

Читайте также


образованиеобществогород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика