В московском кластере "Ломоносов" пройдет карьерный форум для молодежи

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Молодых специалистов, а также студентов столичных вузов и колледжей приглашают на форум-выставку "Город. Карьера. Бизнес". Он пройдет в московском кластере "Ломоносов" 14 ноября и соберет представителей ведущих компаний. Участников ждут консультации, мастер-классы, лекции, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"На форуме ребята пообщаются с потенциальными работодателями. К программе присоединится больше 20 крупных компаний из таких сфер, как телекоммуникации, робототехника и спорт", – отметила она.

В выставочной зоне будут работать стенды организаций-партнеров. Здесь посетителям расскажут о возможностях трудоустройства, предложат поделиться резюме и пройти собеседование.

Одним из ключевых мероприятий станет интерактив "Две профессии": желающие решат практические задачи и попробуют себя в перспективных направлениях – от информационных технологий и креативных индустрий до инженерии и биотехнологий.

Карьерные консультации посвятят тому, как правильно презентовать себя работодателю, а мастер-классы – использованию нейросетей и наиболее востребованным навыкам в будущем.

Кроме того, гости форума узнают о стажировках в Правительстве Москвы. В их числе программа "ИТ-город", участники которой вместе с наставниками помогают развивать цифровые проекты столицы: портал mos.ru, онлайн-гид "Узнай Москву", туристический сервис Russpass и платформу "Московская электронная школа".

Посещение бесплатное по предварительной регистрации на сайте проекта "Молодежь Москвы".

Ранее в столице стартовал просветительский проект "Лекторий "История.РФ. Москва", участниками которого могут стать студенты столичных учебных заведений и молодые люди, приехавшие учиться из других регионов. В октябре и ноябре для студентов организуют встречи с историками, посвященные прошлому Москвы, важным событиям и людям, повлиявшим на ее развитие.