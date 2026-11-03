Собянин: для возведения моста-паруса специалисты освоили новую технологию

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для строительства моста-паруса в Мнёвниковской пойме специалисты освоили новую технологию выпуска особо прочных стальных листов. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

По его словам, листы делают с высокой плотностью и повышенной прочностью – они способны выдерживать большие нагрузки.

Повышенные требования к материалам связаны с нестандартной конструкцией сооружения. У моста уникальная вантовая система: тросы от 88-метрового пилона крепятся к пролетному строению через крупные стальные элементы в форме паруса.

Сами элементы "паруса" изготовили на специализированном предприятии "Воронежстальмост". Монтаж "паруса" и пролетов уже завершен, одновременно смонтирован пилон. Работы на объекте продолжаются – сейчас идет монтаж вант. Основные этапы планируют завершить в 2026 году.

Мост станет важной частью транспортного каркаса Мнёвниковской поймы. Его реализация обеспечит выезд из Филевского Парка на Северо-Западную хорду и создаст дополнительный маршрут между районами Хорошёво-Мнёвники и Филевский Парк, а автомобилисты будут тратить на дорогу заметно меньше времени. Пешеходная часть откроет пассажирам проход к причалу 1-го маршрута регулярного речного электротранспорта "Парк Фили".

Возведение в столице дорожно-транспортных объектов соответствует целям и инициативам национального проекта "Инфраструктура для жизни".

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