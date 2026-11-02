Бизнес-центр в виде иглы появится на месте Белорусского грузового двора в Москве

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На территории бывшего Белорусского грузового двора в Москве планируют возвести бизнес-центр площадью 62 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости.

Высотное здание по форме будет напоминать медицинскую иглу. Проект преобразования территории, в частности, предусматривает возведение 234,8 тысячи квадратных метров недвижимости. Из них 156,5 тысячи "квадратов" отведут под жилье.

Всего в рамках программы комплексного развития восьми грузовых дворов в столице намерены построить около 3 миллионов квадратных метров недвижимости.

Ранее в Хорошевском районе Москвы на территории "Большого Сити" завершили строительство бизнес-центра, напоминающего кубик Рубика. Одиннадцатиэтажное здание площадью 20,2 тысячи квадратных метров состоит из 23 стеклянных кубических блоков, отделанных солнцезащитными алюминиевыми ламелями.

В комплексе разместили офисы, коммерческие помещения, атриум со светопрозрачным куполом и открытые террасы для отдыха. Для автомобилистов предусмотрели наземную стоянку на 126 мест.

