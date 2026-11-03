Несколько улиц временно перекрыли в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В центре Москвы несколько улиц временно перекрыты для движения транспорта. Об этом сообщил столичный Дептранс.

В настоящее время движение временно закрыто на Большом Каменном мосту, на Кремлевской и Москворецкой набережных.

Водителей просят быть внимательными при выборе маршрута.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве продолжится масштабное обновление подвижного состава. Столица планирует приобрести 1,6 тысячи единиц наземного транспорта, около 1 тысячи вагонов метро и более 850 вагонов для пригородных и межрегиональных железнодорожных перевозок.

В следующие 3 года планируется расширение и совершенствование маршрутной сети, в том числе в ТиНАО. Для отдаленных районов появятся дополнительные маршруты, а к концу 2027 года их количество увеличится до 18.