Таксиста арестовали по обвинению в сексуальном насилии над пассажиркой в Москве

Фото: depositphotos/alexraths

В Москве таксист арестован по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении пассажирки. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по столице.

По версии следствия, в ночь на 27 октября мужчина остановил автомобиль на парковке, расположенной на Лухмановской улице. Воспользовавшись тем, что пассажирка не могла оказать сопротивление, он совершил в отношении нее противоправные действия.

Сразу после случившегося потерпевшая обратилась в полицию. Злоумышленника задержали в кратчайшие сроки. С ним провели необходимые следственные действия и предъявили обвинение.

Ранее в Новосибирской области задержан 73-летний мужчина, подозреваемый в насильственных действиях сексуального характера, совершенных около детской площадки в селе Толмачево в отношении трех девочек 9 и 10 лет. Злоумышленник является жителем Коченевского района. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

