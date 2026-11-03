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03 ноября, 11:10

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Daily Mail: принц Гарри и Меган Маркл переехали к другу на фоне скандала с отцом герцогини

Принц Гарри и Меган Маркл переехали в новый дом на фоне скандала с отцом герцогини

Фото: ТАСС/ЕРА/CARLOS ORTEGA

Принц Гарри и Меган Маркл обосновались в новом загородном доме в Котсуолдсе на фоне обвинений в сексуальном насилии над детьми в адрес отца герцогини Томаса Маркла. Об этом сообщает Daily Mail.

С августа супруги с детьми живут в поместье состоятельного друга-бизнесмена. По информации издания, Гарри сблизился с предпринимателем благодаря его поддержке благотворительной организации принца, которая помогает военнослужащим.

Первоначально семья занимала основной особняк, но недавно перебралась в другой дом на территории поместья. Как отмечает СМИ, бизнесмен рад, что герцоги Сассекские останутся его гостями.

Конфликт Маркл с отцом длится с 2018 года, когда тот не приехал на ее свадьбу с принцем Гарри, сославшись на проблемы с сердцем. Позже он неоднократно давал интервью таблоидам, жалуясь на прекращение общения с дочерью. С тех пор они практически не поддерживали связь.

В 2025 году Маркл отправила отцу письмо, в котором сообщила, что ей и властям известно об обвинениях в сексуальном насилии над несовершеннолетними девочками. Герцогиня также дала понять, что он не увидит внуков – Арчи и Лилибет.

Новый виток скандал получил в октябре 2026 года, когда сводный брат Меган Томас Маркл – младший заявил, что обнаружил в бывшем доме отца на Филиппинах четыре коробки с фотографиями и видеозаписями, связанными с насилием над детьми. Он сообщил о находке полиции и, предположительно, ФБР.

Филиппинские власти начали расследование и изъяли компьютер Маркла для экспертизы. Сам он отверг обвинения, признав лишь, что платил за сексуальные услуги совершеннолетним. На фоне обвинений 82-летнего Маркла госпитализировали с деменцией.

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