Совет ЕС продлил антироссийские санкции еще на полгода

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Главы МИД Европейского союза на заседании формально продлили еще на шесть месяцев экономические санкции против России, сообщает RT.

Санкции продлили в отношении отдельных секторов экономики РФ. Они будут действовать до 31 января 2022 года.

Отмечается, что решение совета "последовало за последней оценкой состояния выполнения Минских соглашений".

Ранее лидеры 27 стран Евросоюза предложили Еврокомиссии и главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю подготовить дополнительные санкции против России.

Европа, США и Канада ввели экономические ограничительные меры против России летом 2014 года на фоне конфликта на Украине и позже расширила их. Лидеры стран – членов ЕС в марте 2015 года привязали их действие к полному выполнению Минских соглашений.

Санкции неоднократно продлевались. Москва, подчеркивая, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом Минских соглашений, приняла ответные меры на европейские санкции, взяла курс на импортозамещение.