Сенатор Джабаров назвал циничным новый призыв США к санкциям против РФ

Фото: depositphotos/rabbit75_dep
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал призыв старшего республиканца комитета по иностранным делам палаты представителей США Майкла Маккола к санкциям против России.
"Американцы взвинтили цены, направив весь свой сжиженный газ в Азию, где цена выше, хотя до этого обещали Европе замену российского газа своим, который чище, лучше и так далее. Спекулянты биржевые подняли цены", – приводит его слова RT.
При этом "Газпром" выполняет все свои обязательства. Джабаров напомнил слова Владимира Путина о том, что Россия будет поставлять газ в соответствии с договорами даже Украине, хотя сейчас это не выгодно.
"Мы ни одно свое обязательство не нарушили. И вместо того чтобы сказать: "Спасибо, Россия, что ты спасаешь от замерзания", они пытаются ввести санкции. Абсолютно циничный подход. Никакого уважения эта политика не вызывает", – заключил Джабаров.
Ранее в конгрессе США выступили за введение санкций против "Северного потока – 2" из-за рекордного скачка цен на газ. Инициатива принадлежит конгрессмену Майклу Макколу. По мнению американского политика, рост цен на газ в Европе был якобы спровоцирован Россией. Это было сделано посредством ограничения поставок на европейский рынок.
Своими действиями РФ якобы пытается ускорить ввод в эксплуатацию "Северного потока – 2". В качестве доказательства Маккол привел слова вице-премьера Александра Новака о том, что российский газопровод поможет охладить ситуацию на рынках.
Конгрессмен также обвинил президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелу Меркель в том, что они допустили возможность давления России на Европу через манипулирование газовыми рынками.
Строительство трубопровода "Северный поток – 2" полностью завершено
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: