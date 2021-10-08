Сенатор Джабаров назвал циничным новый призыв США к санкциям против РФ

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Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал призыв старшего республиканца комитета по иностранным делам палаты представителей США Майкла Маккола к санкциям против России.

"Американцы взвинтили цены, направив весь свой сжиженный газ в Азию, где цена выше, хотя до этого обещали Европе замену российского газа своим, который чище, лучше и так далее. Спекулянты биржевые подняли цены", – приводит его слова RT.

При этом "Газпром" выполняет все свои обязательства. Джабаров напомнил слова Владимира Путина о том, что Россия будет поставлять газ в соответствии с договорами даже Украине, хотя сейчас это не выгодно.

"Мы ни одно свое обязательство не нарушили. И вместо того чтобы сказать: "Спасибо, Россия, что ты спасаешь от замерзания", они пытаются ввести санкции. Абсолютно циничный подход. Никакого уважения эта политика не вызывает", – заключил Джабаров.

Ранее в конгрессе США выступили за введение санкций против "Северного потока – 2" из-за рекордного скачка цен на газ. Инициатива принадлежит конгрессмену Майклу Макколу. По мнению американского политика, рост цен на газ в Европе был якобы спровоцирован Россией. Это было сделано посредством ограничения поставок на европейский рынок.

Своими действиями РФ якобы пытается ускорить ввод в эксплуатацию "Северного потока – 2". В качестве доказательства Маккол привел слова вице-премьера Александра Новака о том, что российский газопровод поможет охладить ситуацию на рынках.

Конгрессмен также обвинил президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелу Меркель в том, что они допустили возможность давления России на Европу через манипулирование газовыми рынками.