Первая компания в РФ вошла в реестр операторов систем, выпускающих цифровые активы

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Компания ООО "Атомайз" стала первой организацией, включенной в реестр операторов информационных систем, осуществляющих выпуск цифровых финансовых активов. Об этом сообщается на сайте Центробанка РФ.

"Банк России включил первую организацию ООО "Атомайз" в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА)", – говорится в сообщении.

ЦБ признал, что правила информационной системы компании и ее техническая реализация соответствуют закону.

Ранее Банк России предложил запретить на территории РФ обращение криптовалют, чтобы снизить угрозы, обусловленные их распространением.

Позднее Владимир Путин поручил кабмину и Центробанку провести дискуссию, в которой они должны будут согласовать свои позиции относительно регулирования рынка криптовалют в России.