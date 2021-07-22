Банки предупредили ЦБ о последствиях регулирования экосистем – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Главы крупнейших российских банков предупредили Банк России о возможных последствиях регулирования экосистем. Об этом сообщает РБК.

Письмо в адрес Центробанка подписали глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Адрей Костин, председатели правлений Газпромбанка и "Открытия" Андрей Акимов и Михаил Задорнов и президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовской.

Регулятор рассчитывает к 2023 году установить для банков риск-чувствительный лимит (РЧЛ), то есть максимально допустимую долю вложений в иммобилизованные активы. В письме же указывается, что из 377 проанализированных банков 190 могут не вписаться в предлагаемый лимит.

Авторы письма добавили, что 58 банков, в том числе представляющие собой региональные финансовые организации, могут потерять более 5% капитала. В перспективе снижение капитала может привести к закрытию отдельных филиалов банков.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков ранее высказывал мнение о том, что экосистемы несут в себе угрозу утечек персональных данных клиентов. Он добавил, что к сервисам надо предъявлять требования, аналогичные банковским.