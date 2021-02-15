Экосистемы могут грозить утечкой персональных данных – эксперт

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Банк России в настоящий момент занимается изучением рисков, связанных с развитием экосистем. ЦБ в будущем может может расширить меры по обеспечению информационной безопасности, сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителей регулятора.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков отметил, что финансовые экосистемы несут угрозу утечек персональных данных клиентов. Данные могут оказаться в опасности из-за небанковских сервисов.

"Уровень безопасности небанковских сервисов, а также каналов, по которым персональные сведения передаются, должен быть сопоставим с требованиями к банкам", – пояснил он.

По словам вице-президента АБР, ряд банков, сотрудничающих с сервисами, могут передавать данные клиентов, в том числе паспортные. Речь идет о таких порталах, как по продаже билетов.

В результате ЦБ изучает риски, которые касаются развития экосистем. В этом году будет представлен доклад, посвященный влиянию экосистем на финансовый рынок.

В ФАС подчеркнули, что появление крупных объединений на банковском рынке приведет к формированию устойчивых групп потребителей.

Ранее говорилось, что россияне стали в 16 раз чаще переводить деньги по номеру телефона. Общий объем операций превысил 790 миллиардов рублей.