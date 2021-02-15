Россияне стали в 16 раз чаще переводить деньги по номеру телефона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Число совершенных россиянами денежных переводов в системе быстрых платежей (СБП) в прошлом году выросло в 16 раз, передает RT со ссылкой на экспертов Национальной системы платежных карт (НСПК).

Специалисты рассказали, что общий объем операций превысил 790 миллиардов рублей. Они уточнили, что объем увеличился более чем в 13 раз по сравнению с 2019 годом. По их словам, в прошлом месяце россияне уже совершили более 23 миллионов переводов на сумму около 160 миллиардов рублей.

Растущую популярность мгновенных платежей среди населения отметили и многие кредитные организации. Так, начальник управления "Переводы" департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексей Хранилов заявил, что в прошлом году через систему быстрых платежей было совершено 33% транзакций от общего числа переводов.

"Средний чек переводов в СБП составил около 6 тысяч рублей. Минимальный размер транзакций был зафиксирован в январе 2020 года – свыше 5 тысяч рублей, а максимальный – в мае, более 8 тысяч рублей", – рассказал Хранилов.

Специалисты банка "Русский стандарт" выразили мнение, что востребованность услуги растет за счет постоянного подключения к сервису новых торговых точек. Они отметили, что в декабря прошлого года общая сумма транзакций клиентами их банка превысила в 369 раз уровень 2019 года.

По данным Центробанка, в 2020 году почти 70% всех платежей в стране были проведены без использования наличных. Многие специалисты считают, что спрос на систему быстрых платежей и безналичный расчет вырос из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее стало известно, что Центральный банк РФ может обязать банки повысить минимальные лимиты на объем операций в Системе быстрых платежей (СБП) до 150 тысяч рублей в сутки. Скорректировать их банки должны будут до 1 октября текущего года. По мнению регулятора, это позволит повысить доступность переводов через СБП.

Систему быстрых платежей запустили в пилотном режиме 28 января, а в крупном масштабе − 28 февраля 2019 года. Она позволяет россиянам переводить средства между счетами по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя. В настоящий момент к СБП подключены более 200 банков.

