ЦБ предложил ввести штрафы до 1 млн руб за выпуск и оборот частной цифровой валюты

Фото: Москва 24/Никита Симонов
ЦБ РФ предложил ввести штрафы за нарушение запрета на выпуск и обращение частной цифровой валюты на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий законопроект.
"Законопроект устанавливает запрет на организацию выпуска, выпуск, организацию обращения частной цифровой валюты на территории Российской Федерации", – указано в пояснительной записке к документу.
Предлагаемые нормы также включают ограничения на создание и функционирование в РФ юридических лиц, деятельность физических лиц, способствующих организации выпуска, выпуску, организации обращения частной цифровой валюты как на территории России, так и за ее пределами.
Штраф за нарушения составит до 1 миллиона рублей.
Глава Минфина РФ Антон Силуанов ранее заявил, что в России могут легализовать обмен криптовалюты на рубли. По словам главы ведомства, речь идет именно об обмене в ту или иную сторону, а не расчетах данными платежными средствами.
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