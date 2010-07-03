В Госдуме призвали создать единое правовое пространство России и Белоруссии

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал парламенты России и Белоруссии активизироваться по выполнению положений договора Союзного государства. Об этом он заявил на 56-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и РФ в Минске, сообщают "Дни.ру".

Он напомнил, что сессия проходит два раза в год, поэтому работа в ее формате и в рамках комиссий должна стать динамичнее.

Володин призвал уделять больше внимания работе, нацеленной на результат.

"Мы в своей работе уходим от излишних торжественных мероприятий и сосредотачиваемся на конкретных направлениях работы Парламентского собрания", – сказал он.

По его словам, законодатели двух стран выступают за активную работу по созданию единого правового пространства России и Белоруссии. Также необходимо обновить повестку договорных отношений.

Ранее Владимир Путин заявил, что объединение России и Белоруссии невозможно. Он выразил мнение, что белорусы, русские и украинцы – это изначально единый народ, но со временем они обрели собственную идентичность.

Вместе с тем существует план строительства так называемого союзного государства. Президент отметил, что многое из того, что написано в договоре о создании союзного государства, пока не исполнено.