СМИ сообщили о задержании россиянки в Минске из-за санкций США

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В Минске задержали россиянку Анну Богачеву, попавшую под американские санкции по делу о "вмешательстве" в выборы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, задержание Богачевой по запросу США произошло в одной из минских гостиниц вечером 13 октября. Уточняется, что с ней в тот момент находились муж и маленький ребенок, семья ехала отдыхать.

По данным агентства, Богачева уже сообщила о случившемся в российское консульство в Белоруссии. Официального подтверждения этой информации пока нет.

24 марта Минюст США передал конгрессу резюме по докладу о "российском вмешательстве". Расследование Роберта Мюллера подтвердило отсутствие сговора между Москвой и командой Трампа в 2016 году. Мюллер также пришел к выводу, что штаб Трампа непричастен к взломам компьютеров представителей Демократической партии. Всю ответственность за это спецпрокурор возложил на "подконтрольных российским властям хакеров". Ообвинения в мошенничестве и сговоре против Вашингтона предъявили трем компаниям и 13 гражданам России, в том числе Богачевой.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подверг критике доклад Мюллера. В Кремле также выразили надежду, что выборы президента США, которые состоятся 3 ноября 2020 года, не вызовут новую "русофобскую истерику".