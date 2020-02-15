Лукашенко пригрозил "забирать" российскую нефть

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при недостаточных поставках нефти из России в феврале начнет "отбор" трубы, по которой сырье идет транзитом на Запад. Таким образом, Минск планирует "добрать" до необходимого ежемесячного объема в два миллиона тонн.

По его словам, на переговорах в Сочи он договорился с российскими компаниями. При этом Лукашенко подчеркнул, что никого не шантажировал. "Сказал: если из России не будет поставлена нефть в нужных объемах, мы начнем отбор и транзитной трубы", – приводит слова президента Sputnik Беларусь.

Президент подчеркнул, что соглашение Москвы и Минска предполагает 24 миллиона тонн нефти в год, однако в январе было поставлено лишь 500 тысяч тонн. Лукашенко добавил, что Россия также еще не рассчиталась за инцидент с "грязной" нефтью, хотя оборудование на обоих белорусских НПЗ вышло из строя.

Глава Белоруссии резюмировал, что Минск не просил у Москвы дешевую нефть, так как готов приобретать сырье по мировой цене и перерабатывать. Белорусский лидер заключил, что Минск планирует покупать альтернативное российскому сырье, включая американское, "чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях".

В Минске прошли митинги против интеграции Белоруссии с Россией

В начале года президент Белоруссии назвал цены, которые предлагает Россия, чрезмерно завышенными. По заявлению первого вице-премьера страны Дмитрия Крутого, белорусская нефтяная команда активно ведет переговоры с производителями сырья.

Отмечалось, что Минск ведет переговоры по поставкам нефти сразу с несколькими потенциальными партнерами. Среди возможных поставщиков назывались США, Саудовская Аравия и ОАЭ. По словам Лукашенко, данная мера дороже, но нефть качественнее, чем российская.

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Минск заявил, что американские компании способны удовлетворить потребности Минска в нефти на сто процентов. Он добавил, что таким образом США поможет Белоруссии "создать собственное суверенное государство".