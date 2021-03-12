В АТОР назвали условия снижения цен на авиабилеты

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Снятие коронавирусных ограничений по всему миру приведет к нормализации ситуации на рынке, сообщил глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.
Он напомнил, что для россиян все еще недоступно большинство популярных туристических направлений. В то же время на рейсы некоторых открытых для въезда стран, например на Мальдивы и в ОАЭ, действуют квоты, ограничивающие число перелетов. Из-за того что спрос остается на высоком уровне при урезанном авиасообщении, цены на билеты могут быть очень высокими.
"Из-за повышенного спроса на Мальдивы и ОАЭ цена меняется после окончания продажи дешевых билетов. Чем больше спрос и чем меньше мест, тем цена выше", – пояснил Горин в беседе с News.ru.
Одновременно цена авиабилетов до Турции и Занзибара сохраняется на крайне доступном уровне, так как эти направления не ограничены квотами, добавил специалист.
Ожидается, что цены выровняются, когда отменят квоты и откроют границы остальных популярных среди туристов стран.
Ранее сообщалось, что в России выросли цены на авиабилеты за рубеж и перелеты внутри страны. К подорожанию билетов на самолет привело ограниченное количество доступных направлений и авиарейсов из-за пандемии коронавируса.
Уточнялось, что увеличение стоимости билетов на внутренние рейсы происходит медленнее, чем на международные авиаперевозки. По мнению экспертов, динамика с ростом стоимости может сохраниться до полного возобновления авиасообщения между странами.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: