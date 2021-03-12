В АТОР назвали условия снижения цен на авиабилеты

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Снятие коронавирусных ограничений по всему миру приведет к нормализации ситуации на рынке, сообщил глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

Он напомнил, что для россиян все еще недоступно большинство популярных туристических направлений. В то же время на рейсы некоторых открытых для въезда стран, например на Мальдивы и в ОАЭ, действуют квоты, ограничивающие число перелетов. Из-за того что спрос остается на высоком уровне при урезанном авиасообщении, цены на билеты могут быть очень высокими.

"Из-за повышенного спроса на Мальдивы и ОАЭ цена меняется после окончания продажи дешевых билетов. Чем больше спрос и чем меньше мест, тем цена выше", – пояснил Горин в беседе с News.ru.

Одновременно цена авиабилетов до Турции и Занзибара сохраняется на крайне доступном уровне, так как эти направления не ограничены квотами, добавил специалист.

Ожидается, что цены выровняются, когда отменят квоты и откроют границы остальных популярных среди туристов стран.

Ранее сообщалось, что в России выросли цены на авиабилеты за рубеж и перелеты внутри страны. К подорожанию билетов на самолет привело ограниченное количество доступных направлений и авиарейсов из-за пандемии коронавируса.

Уточнялось, что увеличение стоимости билетов на внутренние рейсы происходит медленнее, чем на международные авиаперевозки. По мнению экспертов, динамика с ростом стоимости может сохраниться до полного возобновления авиасообщения между странами.