Кудрин заявил о возможном снижении уровня бедности в России раньше 2030 года

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Уровень бедности в России может быть снижен раньше, чем к 2030 году, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Я согласен, что снижения бедности в два раза можно добиться раньше, чем к 2030 году. Больше того – в ближайшие годы. И в том числе часть наших предложений этому посвящена. Есть меры вполне разумные по ресурсам, которые могут позволить добиться этой цели", – приводит ТАСС слова Кудрина.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работа по борьбе с бедностью в России имеет определенные препятствующие факторы, однако, несмотря на это, власти не собираются опускать руки.

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в 2020 году снизились на 3,5% по сравнению с 2019 годом. Наиболее ярко выраженная негативная тенденция отмечается во II квартале года – падение составило 7,9% (8,4% согласно предыдущей оценке).

