В Счетной палате заявили о недостаточной эффективности управления фондом недр

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Управление государственным фондом недр в России осуществляется недостаточно эффективно. Такое мнение выразили в Счетной палате, пишет РИА Новости.
По мнению экспертов, недостатки в управлении влекут за собой низкий уровень воспроизводства дефицитных и стратегических полезных ископаемых. Сообщается, что с 2018 по 2020 годы показатель снизился с 63% до 32%. Кроме того, уровень исполнения бюджетных назначений по геологоразведке упал с 79% до 72%.
В Счетной палате заявили, что отсутствие мер по импортозамещению стратегических видов минерального сырья увеличивает риски для национальной безопасности России.
"Имеются риски снижения конкурентоспособности России на внешних рынках по минерально-сырьевой базе (МСБ), нерационального использования недр, ухудшения экологической ситуации", – утверждается в отчете.
Специалисты предложили изменить законодательство по рациональному недропользованию и процедурам госзакупок. Также планируется повысить эффективность межведомственного взаимодействия и обсудить вопросы финансово-экономического положения "Росгеологии".
Ранее россиянам сообщили, на сколько лет в стране хватит запасов угля. По данным на 1 января 2020 года, общий объем запасов ископаемого в РФ составляет 275,4 миллиарда тонн.
До этого глава Минприроды Александр Козлов рассказал, на сколько лет в стране хватит нефти и газа. Он объяснял, что цифры отражают общее положение дел в отрасли. Министр также выступил за развитие геологоразведки.
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