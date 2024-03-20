Аналитик оценил риски отключения смартфонов от Google и Apple в России

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Возможное отключение смартфонов от корпораций Google и Apple в России, о котором сообщали в Роскачестве, маловероятно. Такое мнение выразил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, передает радиостанция "Комсомольская правда".

"На мой взгляд, говорить об этом вообще не стоит. Это маловероятная ситуация. Она возможна только в одном случае – за 10–15 минут после нанесения ядерного удара по России будут отключены все телефоны и другие средства коммуникации", – пояснил эксперт.

Тем не менее Муртазин заметил, что в РФ отсутствует стабильная поддержка отечественных производителей, из-за чего средства связи на самом деле весьма просто "отключить". Аналитик отметил, что в России не хватает жесткой политики отказа от iPhone, перехода на Android или операционную систему "Аврора".

Во избежание каких-либо рисков эксперт советует использовать Android-смартфоны от китайских и корейских компаний, так как телефоны, основанные на данной операционной системе, считаются более надежными и безопасными.

Накануне Роскачество также оценило угрозу отключения смартфонов Apple и Google в России. Глава Центра цифровой экспертизы организации Сергей Кузьменко заявил, что возможность есть, но компании при этом рискуют своим имиджем. Он также успокоил граждан, отметив, что в лицензионном соглашении Apple не предусмотрены подобные условия блокировки.

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