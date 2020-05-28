В Великобритании умер старейший мужчина на планете

Фото: youtube.com/Guinness World Records

Самый старый мужчина в мире по имени Роберт Уэйтон скончался в Великобритании. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчине было 112 лет. По информации местных СМИ, Уэйтон скончался из-за онкологического заболевания.

Титул старейшего из живущих мужчин на Земле перешел британцу от японца Титэцу Ватанабэ, который скончался в возрасте 112 лет и 355 дней.

Роберт Уэйтон родился в Халле, но последние годы прожил в Алтоне. Он нажил троих детей, застал рождение 10 внуков и 25 правнуков.

Старейшим человеком Земли признана жительница Японии Канэ Танака, которой в январе исполнилось 117 лет.

